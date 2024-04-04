Зобнин: «Спартак» с «Уралом» не может справиться, а вы говорите про «Зенит»

Полузащитник столичного «Спартака» Роман Зобнин высказался о том, можно ли конкурировать с петербургским «Зенитом» на длинной дистанции.

«Конечно, тяжеловато противостоять «Зениту». Мы с условным «Уралом» не можем справиться, а вы говорите про «Зенит». Нам нужно набирать очки со всеми. Быть не шестыми, а повыше», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

В чемпионате России «Спартак» набрал 32 балла и занимает шестое место в таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять очков. В ближайшем матче РПЛ «красно-белые» на выезде встретятся со столичным «Динамо».