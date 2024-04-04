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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов прокомментировал слова Абаскаля про бога

04 Апреля 2024 • 08:56 Комментировать

Экс-рулевой национальной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля о боге. Ранее испанец заявил, что всевышний помогает ему выбирать состав на игры.

«Не верю в это. Может, он хотел, чтобы журналист отстал от него. Меня меньше волнует, кто что говорит, меня больше интересует, что мы видим на поле», - высказался Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Последний поединок «Спартак» провел против петербургского «Зенита» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Абаскаля потерпели домашнее поражение со счетом 1:2.

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Спартак Москва Станислав Черчесов Гильермо Абаскаль ещё теги
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