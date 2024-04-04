Радимов: «Отпустите Абаскаля, ему в тягость находиться в «Спартаке»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале. Накануне в первом матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России «красно-белые» уступили питерцам со счетом 1:2.
«Уже устал повторять, но прошу - отпустите Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Не мучьте ни себя, ни его. Просто разойдитесь уже по-мирному», - гласит сообщение Радимова в социальных сетях.
Напомним, что испанский специалист занял пост главного тренера «Спартака» в 2022 году. Трудовой договор между сторонами истекает летом следующего года.
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