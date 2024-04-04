Радимов: «Отпустите Абаскаля, ему в тягость находиться в «Спартаке»

«Уже устал повторять, но прошу - отпустите Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Не мучьте ни себя, ни его. Просто разойдитесь уже по-мирному», - гласит сообщение Радимова в социальных сетях.