Быстров задал вопрос руководству «Спартака»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился мыслями о вчерашнем матче между московским «Спартаком» и «сине-бело-голубыми» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Команда Сергея Семака выиграла на выезде со счетом 2:1.

«Мне интересно, сколько руководство «Спартака» может обманывать нас? Видно, что у «Спартака» ничего нет. Руководство опять молчит», - дал комментарий Владимир в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Абаскаль занимает пост главного тренера «Спартака» с лета 2022 года. Трудовое соглашение между испанским тренером и «красно-белыми» рассчитано до середины следующего года.