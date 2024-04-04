Малышев рассказал, какое состояние у арестованного Промеса

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев рассказал о том, что клуб находится в контакте с нападающим Квинси Промесом, которого арестовали в ОАЭ.

«Связь с Промесом есть. Он расстроен. Надеемся, что сможем создать ему там условия для тренировок», - передает слова Малышева «Советский Спорт».

Напомним, что нидерландский нападающий не смог вернуться с командой в Москву после тренировочных сборов. Промеса задержали в аэропорту Дубая.

В первой части сезона Российской премьер-лиги Квинси сыграл 17 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.