В «Спартаке» рассказали, когда примут решение по Джикии

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался относительно ситуации вокруг защитника команды Георгия Джикии. Трудовое соглашение футболиста истекает грядущим летом.
«Мы с Георгием договорились, что вернемся к этой теме ближе к концу сезона, когда будем понимать, насколько полезно ему и нам дальнейшее сотрудничество», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Джикия принял участие в десяти поединках московского коллектива. После 21 тура чемпионата России «народная команда» набрала 32 балла и находится на шестой строчке в турнирной таблице.
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