В «Спартаке» ответили, сыграет ли Промес в этом сезоне

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарий по поводу ситуации с нападающим Квинси Промесом. Руководитель ответил на вопрос, сможет ли нидерландец выйти на поле во второй половине сезона.

«Очень надеюсь, но есть много причин, почему это может не произойти. Некорректно комментировать наши с ним взаимоотношения. Мы недовольны, что в силу обстоятельств Квинси не с командой», - передает слова Малышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конце февраля Промеса задержали в аэропорту Дубая. В настоящий момент нидерландский футболист находится под арестом в ОАЭ.

В первой половине сезона РПЛ 32-летний форвард сыграл 17 матчей, забил шесть голов и отдал шесть ассистов.