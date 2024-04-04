Мостовой высказал мнение об Абаскале

«Это не приговор Абаскалю. Он живет и отдыхает в нашей стране, с той зарплатой, которая у него есть. Он никогда в футбол не играл. До чего докатились? Он работает и получает удовольствие», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».