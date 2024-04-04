Мостовой высказал мнение об Абаскале

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля. В последнем матче «красно-белые» на своем поле уступили петербургскому «Зениту» со счетом 1:2.
«Это не приговор Абаскалю. Он живет и отдыхает в нашей стране, с той зарплатой, которая у него есть. Он никогда в футбол не играл. До чего докатились? Он работает и получает удовольствие», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Срок действующего контракта между Абаскалем и «Спартаком» рассчитан до середины следующего года. Испанец руководит командой с 2022 года.
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