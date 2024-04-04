Малышев ответил, ведёт ли «Спартак» переговоры с другими тренерами

Не так давно в российской прессе появилась информация об интересе московского «Спартака» к бывшему главному тренеру «Краснодара» Владимиру Ивичу. Об этом высказался генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев.

«На данный момент у нас есть тренер. Никакие контакты с другими кандидатами я не могу подтвердить», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» на домашнем стадионе потерпел поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2. В чемпионате страны «красно-белые» занимают шестое место в таблице.