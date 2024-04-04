Гендиректор «Спартака» назвал некорректным вопрос об Абаскале

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о доверии к наставнику команды Гильермо Абаскалю после поражения от петербургского «Зенита» (1:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Есть ли доверие к Абаскалю? Думаю, что некорректно на данный момент отвечать на это. На данный момент Гильермо Абаскаль - тренер «Спартака», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» летом 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между испанским специалистом и московским клубом рассчитан до середины следующего года.