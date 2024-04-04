Малышев объяснил, почему «Спартак» молчит в ситуации с Промесом

Футбольный функционер Олег Малышев, ныне занимающий пост генерального директора московского «Спартака», высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом. Игрок в настоящий момент находится под арестом в ОАЭ.

«Детально рассказать не могу. Понимаю, что клуб выглядит глупо из-за того, что мы не комментируем, но на данный момент есть договоренность с юристами. Придет момент, когда мы сможем рассказать», - приводит слова гендиректора «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес был задержан в аэропорту Дубая в конце февраля. С того времени нидерландский футболист находится в ОАЭ и не может покинуть страну.