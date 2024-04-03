Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руслан Нигматуллин: «Черчесов возглавит «Локомотив» или «Спартак»

03 Апреля 2024 • 22:24 Комментировать

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России по футболу полагает, что Станислав Черчесов в скором времени возглавит какой-то из двух топ-клубов из Москвы – «Локомотив» или «Спартак».

«При всём уважении к Галактионову Станислав Саламович — более опытен. Зная его возможности достигать успеха со своими командами, удивительно, что Черчесов до сих пор без работы. Приход Черчесова будет только на пользу «Локомотиву». Думаю, что он в ближайшее время возглавит «Локомотив» или «Спартак», - говорит Нигматуллин для «Чемпионата».

Напомним, что вечером среды после вылета «Локо» из Кубка России пошли новости о том, что Михаил Галактионов хотел бы оставить пост главного тренера «железнодорожников».

Черчесов находится без работы с июля 2023 года – тогда он был уволен из «Ференцвароша» за провал в Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Станислав Черчесов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Апреля
23:00 · Кубок России
Александр Мостовой: «Бог неправильно подсказал Семаку стартовый состав «Зенита»
22:58 · Кубок России
«Педро войдёт в историю «Зенита». Агент Гарсия — о дубле футболиста в матче со «Спартаком»
22:56 · Кубок России
Семак: «Второй тайм сыграли совсем по-другому, активнее, моменты создавали и забили хорошие мячи»
22:53 · Кубок России
Ловчев объяснил победу «Зенита» над «Спартаком»
22:46 · Кубок России
Педро: «Счастлив, что смог забить первые мячи и своими голами принёс победу»
22:26 · Кубок России
Арбитр Федотов оценил эпизод с первым голом «Зенита» в ворота «Спартака» 1
22:24 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Черчесов возглавит «Локомотив» или «Спартак»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой опять травмировался 1
22:11 · Кубок России
Педро стал самым молодым автором гола «Зенита» в Кубке России 1
22:05 · Кубок России
Более идеального попадания не бывает - Педро оформил дубль, зарядив в девятку ворот «Спартака»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин назвал проблему Галактионова
21:54 · Кубок России
Губерниев призвал не спешить с отставкой Галактионова: «Не надо пороть горячку»
21:54 · Кубок России
Педро сравнял счёт в матче «Спартак» - «Зенит»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич подтвердил, что Фамейе пропустит четыре недели
21:36 · Кубок России
Судья Федотов уверен, что гол «Спартака» в ворота «Зенита» нельзя было засчитывать 3
Все новости
Рекомендуем