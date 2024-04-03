Руслан Нигматуллин: «Черчесов возглавит «Локомотив» или «Спартак»

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России по футболу полагает, что Станислав Черчесов в скором времени возглавит какой-то из двух топ-клубов из Москвы – «Локомотив» или «Спартак».

«При всём уважении к Галактионову Станислав Саламович — более опытен. Зная его возможности достигать успеха со своими командами, удивительно, что Черчесов до сих пор без работы. Приход Черчесова будет только на пользу «Локомотиву». Думаю, что он в ближайшее время возглавит «Локомотив» или «Спартак», - говорит Нигматуллин для «Чемпионата».

Напомним, что вечером среды после вылета «Локо» из Кубка России пошли новости о том, что Михаил Галактионов хотел бы оставить пост главного тренера «железнодорожников».

Черчесов находится без работы с июля 2023 года – тогда он был уволен из «Ференцвароша» за провал в Лиге чемпионов.