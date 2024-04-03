Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что «Локомотиву» не стоит принимать скоропалительных решений насчёт главного тренера Михаила Галактионова.

После поражения от «Урала» (0:1) в Кубке России в СМИ появилась информация о том, что Галактионов может подать в отставку.

«Я думаю, что утро вечера мудренее, нельзя здесь рубить с плеча, нужно поговорить тренеру с руководством. Юрий Нагорных – грамотный руководитель, нужно спокойно разобраться. Я не поддерживаю скоропалительных решений.

С Кубком не получилось, теперь надо сконцентрироваться на чемпионате. Есть возможность выполнить задачу», - сказал Губерниев.

Известно будущее Галактионова в «Локомотиве»