Руслан Нигматуллин назвал проблему Галактионова

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России и столичного «Локомотива» высказался о бедах «железнодорожников» после возобновления сезона. «Локомотиву» в пяти прошедших матчах весны ни разу не удалось победить, а ещё команда вечером среды вылетела из Кубка России.

По мнению Нигматуллина, Галактионов понимает, что допустил ошибку в предсезонной подготовке команды.

«Плюс Галактионова - он неплохо работает с молодежью, доверяет ей. Но у него недостаток опыта, он молодой специалист. Полагаю, он понимает недоработку, которая была допущена на предсезонке, чувствует, что не может по‑другому влиять на результат», - говорит Нигматуллин для телеканала «Матч ТВ».

После матча с «Уралом» появились слухи о том, что Галактионов хочет покинуть пост главного тренера «Локо». Однако позже нам стало известно, что тренер, скорее всего, останется в клубе до конца сезона.