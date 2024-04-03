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Руслан Нигматуллин назвал проблему Галактионова

03 Апреля 2024 • 21:57 Комментировать
Урал
1:0
Локомотив Москва

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России и столичного «Локомотива» высказался о бедах «железнодорожников» после возобновления сезона. «Локомотиву» в пяти прошедших матчах весны ни разу не удалось победить, а ещё команда вечером среды вылетела из Кубка России.

По мнению Нигматуллина, Галактионов понимает, что допустил ошибку в предсезонной подготовке команды.

«Плюс Галактионова - он неплохо работает с молодежью, доверяет ей. Но у него недостаток опыта, он молодой специалист. Полагаю, он понимает недоработку, которая была допущена на предсезонке, чувствует, что не может по‑другому влиять на результат», - говорит Нигматуллин для телеканала «Матч ТВ».

После матча с «Уралом» появились слухи о том, что Галактионов хочет покинуть пост главного тренера «Локо». Однако позже нам стало известно, что тренер, скорее всего, останется в клубе до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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