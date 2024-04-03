Игнашевич подтвердил, что Фамейе пропустит четыре недели

Сергей Игнашевич, главный тренер калининградской «Балтики» подтвердил, что Джоэль Фамейе, нападающий балтийцев пропустит порядка четырёх недель. Ранее об этом сообщали соцсети «Балтики».

«Какие прогнозы по возвращению в строй Гассама и Фамейе? Гассама — два месяца, Фамейе — ориентировочно четыре недели», - приводит слова Игнашевича телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Фамейе в минувшие выходные травмировал колено после жёсткого стыка с Кириллом Гоцуком. Случилось это в игре «Балтика» - «Пари НН» (2:0).

Отметим, что в матче среды против московского ЦСКА «Балтика» потеряла ещё одного легионера – Гедеона Гузину. Пока характер его травмы неизвестен.