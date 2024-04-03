В среду «Локомотив» вылетел из Кубка России, потерпев поражение от «Урала» со счётом 0:1. Этот матч стал продолжением неудачной серии – весной «железнодорожники» ещё не побеждали (две ничьи, три поражения).

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Михаил Галактионов пока останется на тренерском мостике «Локомотива». Решение по его будущему будет приниматься по итогам сезона 2023/2024.

Ранее в прессе появилась информация о намерении Галактионова подать в отставку после неудачи в Екатеринбурге.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 7 апреля – против «Ахмата» в Премьер-лиге.