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Известно будущее Галактионова в «Локомотиве» эксклюзив

03 Апреля 2024 • 21:29 Комментировать (1)
Ахмат
...
Локомотив Москва
07.04 16:30

В среду «Локомотив» вылетел из Кубка России, потерпев поражение от «Урала» со счётом 0:1. Этот матч стал продолжением неудачной серии – весной «железнодорожники» ещё не побеждали (две ничьи, три поражения).

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Михаил Галактионов пока останется на тренерском мостике «Локомотива». Решение по его будущему будет приниматься по итогам сезона 2023/2024.

Ранее в прессе появилась информация о намерении Галактионова подать в отставку после неудачи в Екатеринбурге.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 7 апреля – против «Ахмата» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
03 Апреля 2024 в 21:35
ай.. тренеришка.. кхе-кхе..
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