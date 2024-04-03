Лазаревич: «Сборная России вышла на чемпионат Европы — 2022, но не участвовала — это ужас»

Футболистка ЖФК «Зенит» Александра Лазаревич высказалась о сборной России, которую отстранили от участия в международных турнирах.

«Знаю, что сборная России вышла на Евро-2022, но не участвовала – это ужас. Такой шанс может быть раз в жизни, для многих этот чемпионат стал бы последним за сборную из-за возраста. Ты прошёл отбор, но не поехал, это очень обидно и грустно», – цитирует Александру издание «Чемпионат».

Напомним, что в декабре 2023 года петербургский клуб пролонгировал соглашение с Лазаревич. К слову, в российской команде Александра стала двукратной чемпионкой страны и обладательницей Суперкубка России.