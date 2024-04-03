Сербская футболистка «Зенита» выразила симпатию Бекхэму: «Он красавчик»

Александра Лазаревич, футболистка ЖФК «Зенит» и женской сборной Сербии, рассказала, какой игрок вызывал у неё симпатию.

«Мне нравился Дэвид Бекхэм, потому что он красавчик. И удар у него хороший. Но не было какого-то такого игрока, из-за которого я пошла в футбол, я играю по своим ощущениям», - приводит слова Лазаревич издание «Чемпионат».

Также она призналась, что сейчас ей нравится Люси Бронз из «Барселоны» и сборной Англии, которая, по мнению Александры, является классной правой защитницей.

Напомним, что в декабре 2023 года петербургский клуб пролонгировал соглашение с Лазаревич. К слову, в российской команде Александра стала двукратной чемпионкой страны и обладательницей Суперкубка России.

