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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сербская футболистка «Зенита» выразила симпатию Бекхэму: «Он красавчик»

03 Апреля 2024 • 20:45 Комментировать

Александра Лазаревич, футболистка ЖФК «Зенит» и женской сборной Сербии, рассказала, какой игрок вызывал у неё симпатию.

«Мне нравился Дэвид Бекхэм, потому что он красавчик. И удар у него хороший. Но не было какого-то такого игрока, из-за которого я пошла в футбол, я играю по своим ощущениям», - приводит слова Лазаревич издание «Чемпионат».

Также она призналась, что сейчас ей нравится Люси Бронз из «Барселоны» и сборной Англии, которая, по мнению Александры, является классной правой защитницей.

Напомним, что в декабре 2023 года петербургский клуб пролонгировал соглашение с Лазаревич. К слову, в российской команде Александра стала двукратной чемпионкой страны и обладательницей Суперкубка России.
 

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Зенит Дэвид Бекхэм Александра Лазаревич ещё теги
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