Пименов уверен, что «Локомотиву» не нужно расставаться с Галактионовым

Руслан Пименов, бывший российский форвард «Локомотива» уверен, что «железнодорожникам» не нужно менять тренера. С ноября 2022 года клуб возглавляет молодой тренер Михаил Галактионов.

«Локомотив» после паузы играет хорошо, остро и создаёт много моментов, но не реализует их, в отличие от соперников. Считаю, отставка Галактионова не нужна в этом случае», - говорит Пименов «Чемпионату».

Напомним, что вскоре после матче «Урала» и «Локо» в Кубке России (1:0) появились неофициальные новости о том, что Галактионов хотел бы покинуть клуб.

Ранее похожую точку зрения высказал ещё один бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников.