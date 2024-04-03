ЦСКА продолжает идти без поражений весной

Московский ЦСКА не проиграл ни одного из пяти прошедших матчей в марте-апреле 2024 года.

Напомним, что вечером среды «армейцы» гостили в Калининграде и благодаря чудо-голу от Виктора Давилы смогли победить перед ответным матчем дома.

Ранее в марте ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» и «Сочи» в рамках РПЛ и увез выездную победу из Самары в игре против местных «Крыльев Советов». Что касается Кубка России, то в середине марта в рамках Пути РПЛ «армейцы» уверенно разобрались дома на заполненном стадионе с «Ростовом» (2:0).

Больше подробностей о вечерней виктории ЦСКА на Балтике – в нашем отчёте.