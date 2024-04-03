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Сенников: «Локомотиву» не поможет отставка Галактионова, проблема клуба в другом»

03 Апреля 2024 • 20:13 Комментировать
Урал
1:0
Локомотив Москва

Дмитрий Сенников, бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России уверен, что просто сменой тренера проблемы «Локо» не решить, ведь суть их в другом – в отсутствии нападающего.

«Причина неудач - нет нападающего, который стабильно бы забивал. Это и есть главная проблема, а чем тут может помочь отставка Галактионова – не понимаю», - говорит Сенников «Матч ТВ».

Напомним, что на матч в Екатеринбург против «Урала» не полетел основной форвард «Локо» Артём Дзюба.

Вскоре после финального свистка матча появились слухи о том, что Михаил Галактионов хотел бы покинуть пост главного тренера «Локо».

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Евро-Футбол.Ру,
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