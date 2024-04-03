Футболистка из Сербии рассказала, почему в её стране уважают «Зенит»

Футболистка из Сербии Александра Лазаревич высказалась о том, почему в её родной стране уважают российский футбольный клуб «Зенит».

«В Сербии очень уважают мужской «Зенит», просто там долго играл Бранислав Иванович. Само название для нас уже говорит о многом – это что-то большое, классное», - делится Лазаревич с «Чемпионатом».

Иванович играл в Питере с 2017 по 2020 годы. С петербургским клубом знаменитый серб дважды выиграл чемпионат России, а также единожды – Кубок страны. в 2021 году Бранислав завершил карьеру, последним его клубом стал «Вест Бромвич» из Англии.

На данный момент в питерском клубе играет сербский защитник национальной сборной своей страны Страхинья Эракович.