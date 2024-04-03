Давидс готов возглавить «Локомотив»

Растом Симонс, агент экс-тренера «Локомотива» Фадлу Давидса, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в российский клуб.

Ранее появилась информация, что действующий наставник «железнодорожников» Михаил Галактионов хочет подать в отставку.

«Да, Фадлу готов возглавить «Локомотив», если поступит предложение, он согласится», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

Напомним, 42-летний специалист из Южной Африки был помощником Йозефа Циннбауэра в «Локомотиве» с сентября по октябрь 2022 года.

На данный момент Фадлу Давидс является тренером марокканского клуба «Раджа».