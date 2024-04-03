Агент: «Уткин скоро будет в строю»

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

Напомним, 24-летний хавбек получил травму перед зимней паузой. В 2024 году Уткин пока на поле не выходил.

«Восстановление Уткина проходит нормально, как и планировалось. Лечится, скоро будет в строю», — заявил агент «Чемпионату».

В сезоне-2023/24 Уткин появился на поле в 21 матче с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет два ассиста.

После 21 сыгранного матча «Ростов» находится на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Валерия Карпина 30 набранных очков.