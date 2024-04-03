Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Уткин скоро будет в строю»

03 Апреля 2024 • 19:16 Комментировать
Ростов
...
Сочи
06.04 20:00

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

Напомним, 24-летний хавбек получил травму перед зимней паузой. В 2024 году Уткин пока на поле не выходил.

«Восстановление Уткина проходит нормально, как и планировалось. Лечится, скоро будет в строю», — заявил агент «Чемпионату».

В сезоне-2023/24 Уткин появился на поле в 21 матче с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет два ассиста.

После 21 сыгранного матча «Ростов» находится на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Валерия Карпина 30 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Тимофей Бердышев Даниил Уткин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Апреля
19:16
Агент: «Уткин скоро будет в строю»
17:33
Роналдо рассказал, готов ли он поменять свою фамилию на Месси
16:56
Комличенко признался, что Карпин любит игроков «Ростова» по-отцовски
16:21
Комличенко — о попадании в сборную России: «Всё в моих руках»
15:47
Комличенко: «На данный момент я провалил сезон»
15:34
Стало известно, хочет ли Медведев остаться в «Ростове»
15:15
Голенков: «Верю, что могу получить вызов в сборную»
12:05
Агент — о будущем Медведева: «Решение остаётся за руководством «Ростова»
11:46
Байрамян: «Играю в одной команде с Роналдо — получается, осуществил мечту»
10:14
В «Ростове» сообщили о намерении продлить контракт с Песьяковым
09:29
Кафанов рассказал, как выбирает основного вратаря на матчи «Ростова»
09:14
Игрок «Ростова» Голенков: «Для жизни я Москву бы не выбрал»
02 Апреля
19:02
Вахания назвал лучшего игрока РПЛ — ответ удивил
17:32
Песьяков рассказал, считает ли он себя лучшим вратарём РПЛ
16:47
Игрок «Ростова» Вахания — о Карпине: «Мы привыкли к совмещению должностей»
01 Апреля
17:38
Защитник назвал скромную цель «Ростова»
11:24
Чернов: «Футболистам нужно общаться с журналистами даже после поражений»
10:29
Карпин — о Билялетдинове: «Один из самых одарённых футболистов» 1
31 Марта
16:35
Камоцци: «Карпин способен тренировать любой российский топ-клуб»
14:08
Песьяков: «Было бы шикарно завершить карьеру в «Ростове»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
Вайсфельд: «Локомотив» – главный претендент на победу в Кубке Гагарина» Канарейкин отказался прогнозировать финалистов Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России заявил, что все полуфиналисты Кубка Гагарина имеют равные шансы на трофей Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов назвал главного претендента на победу в Кубке Гагарина Бывший тренер «Локомотива» рассказал, за счет чего команда разгромила «Трактор» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Апреля
20:02 · Кубок России
Пиняев: «Господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить, что это пенальти»
20:00 · Кубок России
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:56 · Кубок России
Титов — о матче с «Зенитом»: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» показал, что умеет забивать без Промеса»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Давидс готов возглавить «Локомотив»
19:26 · Кубок России
Булыкин ответил, был ли пенальти на Пиняеве
19:26 · Кубок России
Экс-полузащитник «Локомотива» рассказал, с какими проблемами столкнулся клуб в весенней части сезона эксклюзив
19:25 · Кубок России
Пиняев: «Повезло, что обошлось без сотрясения и перелома»
19:18 · Кубок России
Гуренко: «Не самая удачная игра «Локомотива», как-то тяжеловато они выглядели в матче с «Уралом»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Уткин скоро будет в строю»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Давила прервал затяжную серию без голов за ЦСКА
18:58 · Кубок России
Булыкин считает, что «Локомотиву» сейчас не нужно отправлять в отставку Галактионова
18:58 · Кубок России
Давила в падении через себя открыл счёт в матче с «Балтикой»
18:55 · Кубок России
Пименов объяснил вылет «Локомотива» из Кубка России
18:50 · Кубок России
Акинфеев дал интервью в прямом эфире по ходу матча с «Балтикой»
18:47 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» потеряла легионера из-за травмы в кубковом матче с ЦСКА
Все новости
Рекомендуем