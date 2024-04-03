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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов хочет покинуть «Локомотив», руководство – против слухи

03 Апреля 2024 • 19:09 Комментировать (1)

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов хочет подать в отставку.

Как сообщает инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков, в руководстве «Локо» решительно настроены против возможного ухода молодого тренера. Но если уговорить Галактионова не удастся, на замену ему есть две кандидатуры – ныне свободный Станислав Черчесов и Марко Николич, ранее уже работавший в московском клубе.

Напомним, что вечером 3 апреля «Локо» вылетел из Кубка России, проиграв в рамках нижней сетки в гостях «Уралу» с минимальным счётом. С момента возобновления сезона в марте «Локомотив» ещё ни разу не побеждал.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Черчесов Михаил Галактионов Марко Николич ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Vladik1993-25
03 Апреля 2024 в 19:47
Если Галактионов уйдет, тогда дайте Юрию Палычу ещё поработать в Локо тренером!!!
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