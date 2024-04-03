Давила прервал затяжную серию без голов за ЦСКА

Вечером 3 апреля московский ЦСКА гостит у «Балтики» в Калининграде. Встреча проходит в рамках первого полуфинального матча Кубка России в Пути РПЛ.

Ближе к концу первого тайма форвард «армейцев» Виктор Давила забил шедевральный гол в падении через себя, открыв счёт встречи. Таким образом, чилиец прервал свою затяжную серию без забитых голов за клуб, которая насчитывала восемь матчей кряду. В последний раз Давила забивал за ЦСКА ещё 11 ноября прошлого года, случилось это в выездной игре «армейцев» против воронежского «Факела» в РПЛ (1:1).

Текстовую трансляцию игры «Балтика» - ЦСКА проводит наш портал.