«Балтика» потеряла легионера из-за травмы в кубковом матче с ЦСКА

Калининградская «Балтика» в первом матче Пути РПЛ Кубка России против московского ЦСКА понесла потерю в составе уже в первом тайме. Поле покинул сербский легионер атаки балтийцев Гедеон Гузина, выступающий под девятым номером.

Форвард получил повреждение на 12-й минуте после столкновения с игроком соперника, после продолжил игру на несколько минут, но в итоге был заменён. Нападающий покинул поле в сопровождении врачей калининградского клуба. Заменил его свежий Анхело Энрикес.

Напомним, что следить за ходом матча «Балтики» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на нашем портале. Счёт пока что не открыт.