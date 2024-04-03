Игрок «Спартака» Бонгонда – о Москве: «Один из самых безопасных городов в мире»

Хавбек «Спартака» Тео Бонгонда поделился мнением о проживании в Москве.

Напомним, что футболист перебрался в столичный клуб из испанского «Кадиса» в 2023 году.

«В Москве я чувствую себя в безопасности. С момента моего приезда сюда я не сталкивался с какими‑либо проблемами. Москва – один из самых безопасных городов в мире. Мне нечего бояться здесь», – приводит слова игрока «Матч ТВ».

Добавим, что в нынешнем сезоне игрок провёл 23 встречи во всех турнирах, записав в свой актив пять голов и один ассист.

Действующее соглашение Бонгонды с «красно-белыми» рассчитано до лета 2027 года. По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тео составляет 5 миллионов евро.