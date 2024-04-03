«Урал» победил в основное время лишь дважды в последних 14 матчах

Вечером среды екатеринбургский «Урал» добыл минимальную победу над московским «Локомотивом» и выбил «железнодорожников» из Кубка России. Успеха удалось достичь благодаря голу от Эмерсона Рамоса в начале игры.

Любопытно, что для уральского клуба это была лишь вторая победа в основное время матча за довольно продолжительный отрезок из 14 официальных игр кряду. Вторая такая победа была в конце осени в игре против «Краснодара» - и тоже дома, но с более результативным счётом – 3:1.

Больше информации об очередном неудачном матче «Локомотива» этой весной читайте в ревью от нашей редакции.