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Корян — об уходе Митрюшкина: «Химки» не должны зависеть от одного игрока»

03 Апреля 2024 • 17:45 Комментировать
Химки
...
Арсенал Тула
08.04 19:30

Вингер «Химок» Аршак Корян прокомментировал информацию о предстоящем уходе голкипера команды Антона Митрюшкина в «Локомотив».

«Вратарь хороший, сильный. Но у нас все вратари такие. Мы не должны зависеть от одного конкретного игрока», — приводит слова Коряна «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний Митрюшкин сыграл в десяти матчах во всех турнирах, пропустил девять мячей и шесть раз не пропустил.  

Ранее стало известно, что предстоящим летом футболист покинет «Химки» и на правах свободного агента присоединится к «Локомотиву». Напомним, в стане «железнодорожников» уже играет другой экс-вратарь «Химок» — Илья Лантратов.

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ХИМКИ АРСЕНАЛ ТУЛА
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