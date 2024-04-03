Корян — об уходе Митрюшкина: «Химки» не должны зависеть от одного игрока»

Вингер «Химок» Аршак Корян прокомментировал информацию о предстоящем уходе голкипера команды Антона Митрюшкина в «Локомотив».

«Вратарь хороший, сильный. Но у нас все вратари такие. Мы не должны зависеть от одного конкретного игрока», — приводит слова Коряна «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний Митрюшкин сыграл в десяти матчах во всех турнирах, пропустил девять мячей и шесть раз не пропустил.

Ранее стало известно, что предстоящим летом футболист покинет «Химки» и на правах свободного агента присоединится к «Локомотиву». Напомним, в стане «железнодорожников» уже играет другой экс-вратарь «Химок» — Илья Лантратов.