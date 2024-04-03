В ПАОКе жёстко отреагировали на слухи об интересе к Ивичу

В топ-клубе Греции, ПАОКе из Салоников отреагировали на слухи об интересе клуба к ныне свободному сербскому тренеру Владимиру Ивичу. Ранее об интересе греческой команды к сербу сообщал российский инсайдер Иван Карпов.

Напомним, что тренирует ПАОК сын известного румынского тренера Мирчи Луческу – Рэзван Луческу. В этом сезоне ПАОК борется за чемпионство в стране, а также сражается в плей-офф Лиги конференций. Клуб дошёл до стадии четвертьфинала еврокубка, где сыграет против бельгийского «Брюгге».

«Мы только что продлили с ним контракт. Те, кто распускают такие слухи, — сумасшедшие люди», - рассказали телеканалу «Матч ТВ» в ПАОКе.

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