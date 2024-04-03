Роналдо рассказал, готов ли он поменять свою фамилию на Месси

Хавбек «Ростова» Роналдо высказался о том, готов ли он сменить фамилию на Месси.

«Сменить мою нынешнюю фамилию на Месси? Нет! Я ни за какие деньги в мире не сделаю это. За €10 млн? Нет! Я — Роналдо», — приводит слова бразильца издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник провёл три встречи и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что после 21 тура в чемпионате России коллектив Карпина располагается на девятой позиции турнирной таблицы. Южане заработали 30 баллов.

В следующем матче «Ростов» примет дома «Сочи». Встреча запланирована на 6 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.