Агент: «Я не согласен с тем, что Клаудиньо проводит свой худший сезон в России»

Луис Фернандо Гарсия, агент хавбека «Зенита» Клаудиньо, высказался об игре своего подопечного в текущем сезоне.

«Я не согласен с тем, что Клаудиньо проводит свой худший сезон в России. Он крут. По сравнению с прошлым сезоном ничего не изменилось», — приводит слова Гарсии Metaratings.

При этом агент отметил, что у всех футболистов бывают отрезки, когда они не отличаются высокой результативностью.

В сезоне-2023/24 бразилец провел 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором шести ассистов.

На данный момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 41 зачетный балл.