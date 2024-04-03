Сёмин выбрал лучшую команду РПЛ весной

Известный тренер Юрий Сёмин назвал команду, которая ему больше всего понравилась по весенним матчам.

«Мне больше всех нравится «Ростов». Они лучше всех подготовились ко второй части чемпионата и поэтому набрали больше всех очков. А это самое главное», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Ростов» выиграл все три мартовских матча Премьер-лиги. Команда Валерия Карпина обыграла «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1). Ростовчане располагаются на девятой позиции в турнирной таблице. При этом от четвёртой строчки «жёлто-синие» отстают всего лишь на три очка.

Ближайший матч «Ростов» проведёт в субботу, 6 апреля, – против «Сочи» на своём поле.