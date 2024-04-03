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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин выбрал лучшую команду РПЛ весной

03 Апреля 2024 • 17:08 Комментировать

Известный тренер Юрий Сёмин назвал команду, которая ему больше всего понравилась по весенним матчам.

«Мне больше всех нравится «Ростов». Они лучше всех подготовились ко второй части чемпионата и поэтому набрали больше всех очков. А это самое главное», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Ростов» выиграл все три мартовских матча Премьер-лиги. Команда Валерия Карпина обыграла «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1). Ростовчане располагаются на девятой позиции в турнирной таблице. При этом от четвёртой строчки «жёлто-синие» отстают всего лишь на три очка.

Ближайший матч «Ростов» проведёт в субботу, 6 апреля, – против «Сочи» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин
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