Игнатьев: «Черчесов может помочь «Спартаку»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что известный российский специалист Станислав Черчесов смог бы помочь «Спартаку».

Напомним, с июня 2022 года «красно-белых» возглавляет Гильермо Абаскаль, который в последнее время стал подвергаться серьёзной критике со стороны многих футбольных людей.

«Есть хорошие тренеры на замену Абаскалю. Например, Станислав Черчесов или Валерий Карпин. Если Карпин уйдёт из «Ростова», команда может посыпаться. Что касается Черчесова, это специалист, который уже зарекомендовал себя и может помочь «Спартаку», — цитирует Игнатьева Metaratings.

Отметим, что в трёх первых турах РПЛ после зимней паузы «Спартак» не сумел забить ни одного мяча. Сейчас «красно-белые», набравшие 32 очка в 21 матче, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.