Комличенко признался, что Карпин любит игроков «Ростова» по-отцовски

Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как наставник команды Валерий Карпин относится к своим подопечным.

«Проникновенная речь Карпина после «Динамо» — я вас люблю и все такое? Тоже было неожиданно. Карпин стал сентиментальнее? Почему? Бывает такое — эмоции хорошие, результат. Он не сильно нас и любит? Почему? Больше всех нас любит. По-отцовски», — цитирует бомбардира издание «РБ Спорт».

Добавим, что после 21 тура в чемпионате России коллектив Карпина располагается на девятой позиции турнирной таблицы. Южане заработали 30 баллов.

В следующем матче «Ростов» примет дома «Сочи». Встреча запланирована на 6 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.