Стало известно, вернётся ли Чистяков в «Зенит»

Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о будущем игрока.

Напомним, минувшей зимой Чистяков перебрался из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

«Вернется ли Дмитрий после окончания сезона в «Зенит»? Изначально он точно вернется. А потом посмотрим», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В футболке южан 30-летний защитник появился на поле в двух матчах и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.