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Агент вратаря «Балтики» Коновалова рассказал о перспективах футболиста в калининградском клубе

03 Апреля 2024 • 16:51 Комментировать
Зенит
...
Балтика
07.04 16:30

Станислав Станиславский, агент вратаря «Балтики» Ивана Коновалова, высказался о будущем своего клиента, который не провёл в нынешнем сезоне ни одного официального матча.

По словам агента, будущее 29-летнего игрока во многом будет зависеть от того, сохранит ли калининградский клуб прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Иван хотел вернуться в РПЛ. Огромную роль в этом переходе сыграл тренер вратарей «Балтики» Глеб Витальевич Пресняков, Беспокоит ли ситуация, что не играет? Так это вратарская доля — работать и ждать своего шанса», — приводит слова Станиславского Metaratings.

После 21 тура РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч калининградцы проведут 7 апреля против «Зенита».

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