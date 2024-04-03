Агент Прохина: «Ближе к лету обсудим возможный выкуп Данилы «Оренбургом»

Василий Голяна, агент защитника «Ростова» Данилы Прохина, выступающего на правах аренды за «Оренбург», высказался о возможном переходе своего клиента в южноуральский клуб на постоянной основе.

«Думаю, что мы ближе к лету будем обсуждать этот вопрос. Я всё-таки настроен верить, что в ближайшее время ситуация скорректируется и он начнёт получать больше игрового времени», — цитирует агента «РБ Спорт».

Также Голяна назвал Прохина квалифицированным игроком, который не останется без команды в РПЛ.

В текущем сезоне 22-летний защитник провёл за «Оренбург» и «Ростов» в общей сложности 18 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2 миллиона евро.