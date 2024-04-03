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Габулов объяснил, почему ЦСКА не может бороться за чемпионство

03 Апреля 2024 • 16:33 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
07.04 14:00

Экс-вратарь ЦСКА Владимир Габулов высказался о результатах «армейцев» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— Мне кажется, у ЦСКА не хватает запаса прочности. Также им не хватает психологической составляющей, чтобы игроки знали, для чего они выходят на поле, — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт заявил, что временами столичный клуб демонстрирует неплохой футбол.

После 21 сыгранного матча ЦСКА находится на четвертой строчке в чемпионате России, имея в копилке 33 очка.

Сегодня, 3 апреля, подопечные Владимира Федотова встретятся на выезде с «Балтикой» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка России Пути регионов. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая стартует в 18:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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