Габулов объяснил, почему ЦСКА не может бороться за чемпионство

Экс-вратарь ЦСКА Владимир Габулов высказался о результатах «армейцев» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— Мне кажется, у ЦСКА не хватает запаса прочности. Также им не хватает психологической составляющей, чтобы игроки знали, для чего они выходят на поле, — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт заявил, что временами столичный клуб демонстрирует неплохой футбол.

После 21 сыгранного матча ЦСКА находится на четвертой строчке в чемпионате России, имея в копилке 33 очка.

Сегодня, 3 апреля, подопечные Владимира Федотова встретятся на выезде с «Балтикой» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка России Пути регионов. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая стартует в 18:15 по мск.