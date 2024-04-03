«Локомотив» пропускает до 15-й минуты в четырёх играх из пяти после зимней паузы

В эти минуты проходит матч Кубка России Пути регионов, в котором «Урал» в Екатеринбурге принимает «Локомотив».

На седьмой минуте счёт открыл защитник «Урала» Эмерсон.

«Локомотив» неудачно начинает матчи в чемпионате России, а теперь и в Кубке страны после зимней паузы. Речь идёт о том, что «железнодорожники» пропускают в четырёх матчах до 15-й минуты.

В матче 19-го тура против «Динамо» (1:2) команда пропустила на 12-й минуте. В следующем туре против «Сочи» (2:2) команда пропустила на четвёртой минуте. В 22-м туре «Локомотив» снова пропустил быстрый гол на 10-й минуте.

Только в кубковой игре против «Балтики» (1:1, 6:7 по пенальти) «Локомотив» не пропустил быстрый гол. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.