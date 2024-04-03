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Защитник «Динамо» вернулся в общую группу

03 Апреля 2024 • 16:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный восстановился после перелома ключицы, полученного в февральском товарищеском матче на сборах. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», в среду Бессмертный тренировался наравне с другими футболистами.

Ближайший матч «Динамо» проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против «Спартака» на своём поле в чемпионате России. На текущий момент «бело-голубые» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Напомним, что во вторник «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» (2:1) и прошло в следующий раунд нижней части турнирной сетки Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Станислав Бессмертный

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