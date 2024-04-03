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Комличенко — о попадании в сборную России: «Всё в моих руках»

03 Апреля 2024 • 16:21 Комментировать
Ростов
...
Сочи
06.04 20:00

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил свои шансы получить приглашение в состав сборной России.

По мнению 28-летнего футболиста, он способен оказаться в национальной команде при условии хороших выступлений за клуб.

«Всё в моих руках. Буду играть, буду забивать — появятся шансы», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Комличенко провёл за в составе южан 20 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. За сборную России нападающий успел провести семь игр.

Напомним, в марте национальная команда, которой руководит тренер «Ростова» Валерий Карпин, разгромила сборную Сербии в товарищеском матче со счётом 4:0.

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