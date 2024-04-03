Дуарте назвал матч, который стал для него самым сложным в «Спартаке»

Центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, какой момент стал для него самым сложным в новой команде.

«Самый первый матч. Игра с «Уралом». Я тогда сфолил в нашей штрафной уже в середине первого тайма, получил карточку», — цитирует Дуарте пресс-служба «красно-белых».

При этом футболист отметил, что все первые месяцы в «Спартаке» дались ему нелегко.

24-летний парагваец присоединился к «Спартаку» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне Дуарте сыграл в 23 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Контракт защитника со столичным клубом рассчитан до 2027 года.