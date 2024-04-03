Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о чемпионской интриге в Российской премьер-лиге.

«После перерыва на матчи сборных лидеры часто играют неудачно. Это как будто аксиома. Сильные футболисты уезжают в свои национальные команды, а потом долго возвращаются в клубный ритм. Конечно, это влияет на результаты.

Но все равно думаю, что чемпионом снова станет «Зенит». Хотя я совершенно не разочарован в РПЛ в том плане, что у нас в лиге есть интрига, конкуренция и борьба в каждом матче. Для меня это очевидно», – сказал Непомнящий.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.