Комличенко: «На данный момент я провалил сезон»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

Напомним, в текущем розыгрыше чемпионата России 28-летний футболист провёл 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

По словам Комличенко, на данный момент времени он не может поставить себе положительную оценку за этот сезон.

«Провалил на данный момент, но впереди девять туров, есть время, чтобы забить. Если будет семь-восемь голов по итогу, то нормально», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 6 апреля против «Сочи». Начало — в 20:00 по московскому времени.