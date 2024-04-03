«Спартак» поставил на паузу переговоры с сербским тренером

«Спартак» поставил на паузу переговорный процесс с Владимиром Ивичем, который покинул пост главного тренера «Краснодара» в марте. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Источник отмечает, что в «Спартаке» сменился настрой по поводу действующего рулевого команды Гильермо Абаскаля – с ним хотят дотянуть сезон. При этом отставка испанца может произойти до лета, если случится какой-то ужасный результат. На текущий момент «красно-белые» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Что касается Ивича, то интерес к нему проявляют ПАОК, «Трабзонспор» и «Бешикташ».