Агент Медведева: «Никита хочет остаться в «Ростове»

Андрей Талаев, агент вратаря «Ростова» Никиты Медведева, сообщил, что футболист хотел бы остаться в своём нынешнем клубе.

Напомним, контракт 29-летнего футболиста с южанами рассчитан до конца июня нынешнего года.

«Заслужил ли Медведев новый контракт? Это лучше спросить у руководителей «Ростова». Хочет ли остаться Никита? У него есть такое желание», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Медведев провёл за «Ростов» девять матчей, в которых пропустил 11 голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Цвета южан вратарь защищает с лета 2022 года, ранее он выступал за «Рубин» и «Локомотив».