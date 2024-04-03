Стало известно, хочет ли Медведев остаться в «Ростове»

Андрей Талаев, агент голкипера «Ростова» Никиты Медведева, ответил на вопрос о будущем своего подопечного.

«Желает ли Никита остаться в «Ростове»? У него есть такое желание», — приводит слова Медведева портал «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний футболист выступает за «Ростов» с 2022 года. В нынешнем сезоне Медведев провел девять матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующее трудовое соглашение Медведева с «Ростовом» рассчитано до конца июня этого года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость голкипера в 400 тысяч евро.