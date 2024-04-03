Голенков: «Верю, что могу получить вызов в сборную»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков выразил надежду на то, что в ближайший год ему удастся получить вызов в национальную сборную России.

«Осенью я был в своей лучшей форме, но даже тогда не получил приглашение в сборную. Буду работать дальше», — цитирует Голенкова Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Голенков провёл за «Ростов» 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных. Отметим, что в составе взрослой сборной России нападающий ещё не выступал.

Напомним, в марте национальная команда провела товарищеский матч против Сербии, в котором одержала уверенную победу со счётом 4:0.