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Голенков: «Верю, что могу получить вызов в сборную»

03 Апреля 2024 • 15:15 Комментировать
Ростов
...
Сочи
06.04 20:00

Нападающий «Ростова» Егор Голенков выразил надежду на то, что в ближайший год ему удастся получить вызов в национальную сборную России.

«Осенью я был в своей лучшей форме, но даже тогда не получил приглашение в сборную. Буду работать дальше», — цитирует Голенкова Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Голенков провёл за «Ростов» 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных. Отметим, что в составе взрослой сборной России нападающий ещё не выступал.

Напомним, в марте национальная команда провела товарищеский матч против Сербии, в котором одержала уверенную победу со счётом 4:0.

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